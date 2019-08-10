Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Ölen babasını morgdan çıkarıp acile getirdi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı yakınlarında, edinilen bilgiye göre A.G. idaresindeki yolcu otobüsü, bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kırmızısaç, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI ÖLDÜĞÜNE İNANMADI

Acı haberin çocuklarına verilmesinin ardından aile bireyleri, hastane morguna koştu. Morg görevlisi eşliğinde babalarının cansız bedenini gören fakat durumu kabullenemeyen Kırımızısaç Ailesi, babalarının cansız bedenini, cenaze aracına yükleyerek hastane aciline götürdü.

Burada doktorların ölen babalarına müdahale etmesini isteyen aile bireyleri, sağlık personelleri ve polis ile aralarında arbede yaşandı.

POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Dakikalarca hastane acil kapısında bekletilen Yılmaz Kırmızısaç’ın cenazesi, daha sonra polisin araya girmesiyle otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"TEKRAR MÜDAHALE EDİLSİN İSTİYORUZ"

Babasının ölüm haberini polisten aldığını ve hastaneye koştuğunda ise kendisinin morga yönlendirildiğini aktaran Emrah Kırmızısaç, “Şimdi babama otobüs çarpmış ve vefat etmiş. Bu haberi tam ölümünden 2 saat sonra polisten aldık. Müdahale nasıl oldu, hastanede müdahale yapıldı mı bilmiyoruz. Babamın cenazesini morga göndermişler. Biz de cenazeyi tekrar hastane aciline getirdik. Tekrar müdahale edilmesini istiyoruz. Burada bize saldırıyorlar. Biz bir ihmalin olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kulandı.

AİLESİ CENAZEYİ TESLİM ALDI

Kırmızısaç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



İHA