Şanlıurfa'da 70 kilogram patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 70 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye sınırındaki Yağmuralan Mahallesi'nde arazi arama taraması yapan güvenlik güçleri, bir mağaraya gizlenmiş 70 kilogram el yapımı patlayıcı buldu. İki tüp içerisinde C4 plastik patlayıcı, amonyumnitrat ve çivi ile hazırlanmış el yapımı bomba, çevrede alınan güvenlik önemlerinin ardından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

(AA)