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  3. Şanlıurfa'da, 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:20 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da, 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da, 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da, koronavirüs vakası tespit edilen 2 mahalle ve 2 sokak ile 5 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Birecik, Haliliye, Eyyübiye, Viranşehir, Hilvan ve Siverek ilçelerinde, bazı vatandaşlara yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yaşanan gelişme üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Hilvan'ın Korgun ve Birecik'in Bentbahçe Mahalleleri ile Siverek'in Erbey Mahallesi ve Deveboynu ile Geçit Sokakları'nın ayrıca Viranşehir'de 3, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde de birer olmak üzere 5 binanın, 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedildi..

Öte yandan kent merkezi ile farklı ilçelerdeki 3 binada, 14 gün önce başlatılan karantina uygulaması, yeni vakaya rastlanmaması üzerine sonlandırıldı.

(DHA)

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