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26 Kasım 2020 Perşembe 17:23 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa-Suriye sınırına 194 kilometrelik güvenlik duvarı

Şanlıurfa-Suriye sınırına 194 kilometrelik güvenlik duvarı
IHA

Şanlıurfa-Suriye sınırına 194 kilometrelik duvar örüldü. Şanlıurfa üzerinden Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlerin, duvarla büyük ölçüde engellendiği belirtildi.

Türkiye ile Suriye arasındaki en uzun sınıra sahip Şanlıurfa’da yapılan duvar çalışmaları bölgenin güvenliğini arttırdı.

İHA'da yer alan habere göre, Ocak 2016’da Türkiye - Suriye sınırında başlanan 832 kilometrelik duvarın yapımı tamamlandı. Duvarın tamamlanması Suriye ile en uzun sınıra sahip illerden olan Şanlıurfa’da güvenliği daha da arttırdı. 

Sınırı geçerek Şanlıurfa üzerinden Türkiye’ye sızmaya çalışan teröristlerin, 194 kilometre uzunluğundaki duvarla büyük ölçüde engellendiği belirtildi.

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