08 Ekim 2020 Perşembe 11:45 | Son Güncelleme:
Şanlıurfa sınırında 1 PKK/YPG'li terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı
Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattı üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK/YPG'li terörist hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Şanlıurfa sınırında 1 PKK/YPG'li terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. "
Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/hx4aaLLLuH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020