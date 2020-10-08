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  • Şanlıurfa sınırında 1 PKK/YPG'li terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı
08 Ekim 2020 Perşembe 11:45 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa sınırında 1 PKK/YPG'li terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

Şanlıurfa sınırında 1 PKK/YPG'li terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattı üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK/YPG'li terörist hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa sınırında 1 PKK/YPG'li terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. "
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