Şanlıurfa sınırında 1 PKK/YPG'li terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/hx4aaLLLuH