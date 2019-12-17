Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8847
  • 6,5641
  • 279.167
  • 111131
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon da halen görevde bulunan 4 üsteğmen ile eski askeri okul öğrencisi 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor. 

AA

 


MasterChef Güzide'nin kardeşi de ünlü çıktı!
Zalim İstanbul dizisinde şaşırtan değişiklik
O iddiaların ardından flaş hamle! Takipten çıkarttı
Mehmet Ali Erbil taburcu oldu
Sevda Erginci'den bir kötü haber daha!
<p>Yaklaşık 50 yıl önce kuru tarımdan sulu tarıma geçiş yapılan Atabey Ovası´na, Dünya Bankasınca ka

Kapalı Sulama Sistemi Eğirdir Gölü´ne Nefes Aldıracak

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün üçüncü kez toplanıyor

O şehrin ilk otomobili! Gören hayran kalıyor