Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu toplam 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığını, 5'inin gözaltında olduğunu bildirdi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu toplam 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığını, 5'inin gözaltında olduğunu bildirdi.
(AA)