Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7805
  • 6,4445
  • 276.046
  • 109694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu toplam 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığını, 5'inin gözaltında olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu toplam 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığını, 5'inin gözaltında olduğunu bildirdi.

(AA)


'İlk defa doğum günü kutladım'
Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu
'Bu işin ekmeğini ben yiyeceğim'
Beren Saat: Ünlülük bir hapishane
'Evliyken aldatıldım'
<p>Son sürat duvara çarpmak üzere olan küçük kızı seyir halindeki bisikletin üzerine atlayan servis

Bir Annenin Yüreğinin Ağzına Geldiği An

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi