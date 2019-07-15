Şanlı direnişin Nene Hatunları

Şanlı Türk tarihine adını yazdıran kahramanlar arasında, vatanın zor günlerinde düşmana direnen kadınlarımızın ayrı bir yeri vardır. Kadınlarımız, yedi düvele karşı verilen Kurutuluş Savaşı’nda, sırtlarına bağladıkları bebekleriyle cepheye mermi taşıyıp, Mehmetçik’le omuz omuza düşmanla mücadele etmişlerdi.

Şartlar ne olursa olsun “önce vatan” diyen Nene Hatunlar’ın, Fatma Bacılar’ın, Halime Çavuşlar’ın torunları olan günümüzün kadınları da, vatana ve millete kast eden 15 Temmuz ihanet girişiminde, aynı cesaretle hainlerin karşısına dikildiler.

FETÖ’nün ihanet girişimine karşı Millet’in yazdığı Direniş Destanı’nda şahadet mertebesine ulaşan 251 vatan evladı arasında, 11 kadın kahraman da yer aldı. “Gazi” unvanını alan 2 bin 196 kahramanın, 150’sini de kadınlarımız oluşturdu. İşte, FETÖ’nün 15 Temmuz ihanet girişimine karşı direnirken şehit olan 11 kadınımızın kahramanlık öyküleri:

Darbeci hainlerin Ankara’daki ilk hedefi Ankara Gölbaşı’nda bulunan Polis Özel Harekat Başkanlığı oldu. Katillerin yönetimindeki F-16 savaş uçakları, darbecilerin hain emellerini engellemek için koşarak göreve giden polislerimizi hedef aldı. Bombalı saldırıda şehit olan 42 polis memurumuzdan 7’si kadındı.

ŞEHİT DEMET SEZEN: 31 yaşındaydı. Şehit olmadan 5 dakika önce eşini aradı ve Genelkurmay Karargahı’nı hainlerden temizlemek için göreve gideceklerini haber verdi. Eşinin atılan ikinci bombada şehit düştüğünü söyleyen Hakan Sezen, “Sevdiği işi yapıyordu, şehit olmak istiyordu. Nasip oldu” dedi.

ŞEHİT SEHER YAŞAR: İhanet girişiminin başladığı saatlerde silah arkadaşı Halit Gülser ile nişan törenleri vardı. Seher ve Halit, darbe girişimini öğrenince töreni yarıda bırakıp, Özel Harekat Daire Başkanlığı’na gittiler. Çift, nişan gecelerinde şehit oldu.

ŞEHİT AYŞE AYKAÇ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine eşiyle birlikte direnişe katılan 44 yaşındaki Ayşe Aykaç, dört çocuk annesiydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbecilerin üzerine cesaretle yürüyen Ayşe Aykaç, tanklardan açılan ateşle şehit oldu.

ŞEHİT TÜRKAN TEKİN: 3 çocuk annesiydi. Esenler’den sokağa çıkarak, havalimanına doğru yürüyüşe geçti. Hainlerin kontrolündeki tankın paletleri altında şehit düşen Tekin’in son sözleri “Vatan için” oldu.

ŞEHİT YILDIZ GÜRSOY: Hainlerin bombalı saldırısında şarapnel parçasıyla ağır şekilde yaralandı. Darbeden 7 gün sonra şehit düştü. Şehit Sevda Güngör, Şehit Zeynep Sağır ve Şehit Sevgi Yeşilyurt da hain darbe girişiminde vatanı için can verenlerden...

BİRLİKTE OKUDULAR, BİRLİKTE ŞEHİT DÜŞTÜLER

Cennet Yiğit (23), Kübra Doğanay (23) ve Gülşah Güler (24)... Üçü de hayatının baharında, yüreği vatan ve millet aşkıyla dolu, gözü karaydı. Birlikte okuyan ve hayallerindeki meslek olan polisliğe birlikte başlayan Özel Harekât’ın üç kahraman kadını Ankara’da FETÖ’cü hainlerin bombalı saldırısında birlikte şehit düştüler.

ŞEHİT CENNET YİĞİT: Üniformasını gururla taşıyan Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit, henüz 23 yaşındaydı. Bir ay sonra gerçekleşecek nişan töreni için hazırlık yapıyordu. İhanet girişimini haber aldığında, nişan hazırlıklarını yarıda bırakıp, çağrılmayı beklemeden görevinin başına koştu. Gelinlik giymeye hazırlanan 10 aylık polis memuru Cennet, hainlerin saldırısında vücuduna isabet eden misket bombası ile şehit oldu.

ŞEHİT GÜLŞAH GÜLER: 24 yaşındaydı. Resim öğretmenliği son sınıfta okurken Özel Harekâtçı olmayı istedi ve sınavı birincilikle kazandı. Komiser Yardımcısı olarak görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda, şahadete ulaştı.

ŞEHİT KÜBRA DOĞANAY: 23 yaşında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda komiser yardımcısıydı. O gece nöbetçi olmamasına rağmen, görev yerine gitti ve ikinci bombalı saldırıda şehit oldu.