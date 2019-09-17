'Susamam' şarkısına suç duyurusu



Bir vatandaşın Şanışer ismiyle tanınan rapçi Sarp Palaur’un 17 rapçi ile birlikte seslendirdiği ‘Susamam’ adlı şarkıya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapan vatandaşın 15 dakikalık parçanın sözlerinden rahatsız olduğu ve bu nedenle şikayetçi olduğu öğrenilirken, savcılığın şikayeti işleme aldığı ve incelemesinin sürdüğü kaydedildi.



İHA