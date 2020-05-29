29 Mayıs 2020 Cuma 14:08 | Son Güncelleme:
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün hizmete giriyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bugün hizmete gireceğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sancaktepe'deki yapımı tamamlanan Pandemi Hastanesi'nin açılışının bugün yapılacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.