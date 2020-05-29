Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sancaktepe'deki yapımı tamamlanan Pandemi Hastanesi'nin açılışının bugün yapılacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Başkan Erdoğan açıkladı! Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün hizmete giriyor