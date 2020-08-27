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  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
27 Ağustos 2020 Perşembe 23:59 | Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan heyecanlandıran paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir video paylaştı. Bakan Varank paylaşımına "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir video paylaştı.

Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
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