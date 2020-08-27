27 Ağustos 2020 Perşembe 23:59 | Son Güncelleme:
Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir video paylaştı. Bakan Varank paylaşımına "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir video paylaştı.
Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.
29 Ağustos 2020, 15:30 pic.twitter.com/pT1g471ySQ— Mustafa Varank (@varank) August 27, 2020