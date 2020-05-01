Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan CHP'ye sert tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Biz her alanda virüsün etkileri ile mücadele etmeye çalışırken her gün başka bir CHP sözcüsü çıkıp meşru iktidarı gayri meşru yöntemlerle sözümona tehdide yelteniyor.

Bu milletin gayri meşru yollara sapanları nasıl tepelediğini hala idrak edememişler.