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23 Aralık 2020 Çarşamba 14:47 | Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Faşist kime denir diye sorana bu videoyu izletin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çeşitli meslek gruplarına yönelik kullandığı ayrıştırıcı dile tepki gösterdi. Sosyal medyadan bir video paylaşan Varank, “Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli.” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halka ve meslek gruplarına yönelik kullandığı ayrıştırıcı dile ve çifte standartlı tutumuna tepki gösterdi.

Resmî Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Varank, “Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli. Hala faşizmle, ayrımcılık politikalarıyla iktidara geleceğini sanan siyasi anlayış, sanırım bir tek Türkiye’de kaldı.” ifadelerini kullandı.

Varank’ın paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu’nun çiftçileri, gazetecileri, öğretmenleri, sanatçıları, YSK üyelerini, hâkimleri ve savcıları hedef göstererek hakaret ettiği anlar derlendi.

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