Sanat camiası Yıldız Kenter'i anlattı: Güzel sözlerle uğurluyoruz ama sonra unutuyoruz

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Usta sanatçı Yıldız Kenter’in vefatı sanat camiasını derinden etkiledi. Sanat dünyasının önde gelen isimleri Doğa Rutkay, Nebahat Çehre, Kadir İnanır, Tamer Levent ve Alişan sıcağı sıcağına duygularını aksam.com.tr’ den Ferit Ömeroğlu’na anlattı.

DOĞA RUTKAY: “HER ÇAĞIN, HER YAŞIN İNSANIYDI”

Oyuncu Doğa Rutkay, “Baş tacımız, en kıymetli öğretmenlerimizden biriydi… Her çağın, her yaşın insanıydı… Işığıyla, huzurla uyusun.” dedi.

NEBAHAT ÇEHRE: “BANA İLAÇ HATIRLAMASINI HİÇ UNUTAMAYACAĞIM”

Duygularını ifade etmekte zorlanan bir diğer isim oyuncu Nebahat Çehre oldu. Çehre’nin duygu yüklü sözleri ise şu şekilde oldu: “Ne söyleyebilirim? Saygı ve sevgi duyduğunuz büyük yıldızın kaydığını duyuyorsunuz. Gözümün önünden birlikte çalıştığımız elmacı kadındı o... Tiyatrosunda oyununu seyrettiğim büyük kadın. Boğazım şiştiğinde bana ilaç hatırlamasını hiç unutamayacağım. Yolun ışık olsun. Işıklar içinde yat. Ülkenin kıymetlisi…”

KADİR İNANIR: “KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA KATKILARI ASLA UNUTULMAYACAK”

Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden usta oyuncu Kadir İnanır ise, “Çok değerli, çok saygı duyulan bir sanatçıydı. Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına katkıları asla unutulmayacak. Sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.

ALİŞAN: "TANIŞMAK HİÇ NASİP OLMADI. BÜYÜK BİR DUAYENDİ. BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Duygularını paylaşan bir diğer isim Alişan oldu. Başarılı şarkıcı, "Tanışmak hiç nasip olmadı. Türk sineması ve tiyatrosu büyük bir duayenini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

TAMER LEVENT: “ARKASINDAN GÜZEL SÖZLERLE UĞURLUYORUZ AMA ZAMAN GEÇTİKTEN SONRA ONLARIN BIRAKTIKLARI MİRASI UNUTUYORUZ.”

Tiyatro sanatçısı Tamer Levent ise üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı: “Türkiye’de sanat kültürü toplumsal yaşamda yeteri kadar yerleşmedi. Toplumsal yaşamda sanat kültürünün yerleşmesi konusunda genel bir politikada uygulanması. Çünkü toplumun kendi kendini yönetebilmesi, toplumun yaratıcı olması, toplumun başarılı olması, toplumun ülke kalkınmasında bilinçli rol oynaması gibi kavramlar ancak toplumun sanat kültürünü, bakın kültür ve sanat demiyorum, sanat kültürü ile mümkün olabilirdi. Bu anlamda cumhuriyet böyle bir kültürün oluşması için okullar açtı. Devlet tiyatrolarını kurdu. Yıldız abla da bu okulların ilki olan Ankara devlet konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştu. Devlet tiyatrolarında kısa bir süre çalıştıktan sonra İstanbul’a gelip Müşfik Kenter ile kendi tiyatrolarını kurdular. İstanbul’a evrensel çerçeve sahnede oynanan dramatik aksiyona dayalı tiyatroyu öğretti Yıldız ablaların tiyatrosu… O dönem daha çok tuluat ve orta oyununa dayalı oyunlar oynanıyordu. Bu nedenle ben Yıldız Kenter’in Cumhuriyet Türk Tiyatro kültürüne, tiyatrocuların, oyuncuların arasında önemli bir kültür yaratan kişi olduğunu düşünüyorum. Toplumda bir rol ve idoldü. İlerlemiş yaşına rağmen hep sahnede kaldı. Sahneye olan aşkını hep anlattı. Bunu bizlere hissettirdi. Dolayısıyla Türkiye’de sanat kültürünü savunacak idollerin giderek azaldığını görüyoruz. Artık toplumun kendisinin de sanat kültürünün yaşaması için çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum. O idollerde bunu bizden bekliyordu. Onlar olmayınca ne yapacağız? O zaman onların yapmak istediklerini, hayal ettiklerini bizlerin kültürel olarak kökleştirerek sürdürmeye çalışmamız gerekir. İnsanların arkalarında bıraktığı mirasa sahip çıkmak bizim sorumluluğumuz. Yıldız Abla’nın aramızdan ayrılışından ötürü büyük üzüntü duyuyorum. Duyduğum başka üzüntü de pek çok değerimizi kaybediyoruz. Kaybedince üzülüyoruz, arkasından güzel sözlerle uğurluyoruz ama zaman geçtikten sonra onların bıraktıkları mirası unutuyoruz. Yıldız Ablasız sanat dünyasının ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum şu anda… Başımız sağ olsun.