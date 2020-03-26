Sanal suça 'kişisel veri' şartı geldi

AYM’nin iptal ettiği madde şöyle: “Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir.” AYM, düzenlemenin polise internette her türlü kişisel veriye ulaşma bunu paylaşma yetkisi verdiğine işaret etti. AYM, “Bu durum polise sınırsız bir yetki anlamına gelir” dedi.