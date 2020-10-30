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30 Ekim 2020 Cuma 09:40 | Son Güncelleme:

Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı
AA

Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi olan 16 kişi yakalandı. Şüphelilerin Irak ve Suriye uyruklu olduğu tespit edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

AA'a yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 15 ve Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

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