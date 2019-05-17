Samsun'da motosiklet yayalara çarptı: 3 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.A'nın (15) kullandığı 55 GP 934 plakalı motosiklet, Ustacalı Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet (65) ve Muzaffer Kocaman'a (74) çarptı.
Kazada yaralanan G.A. ile Mehmet ve Muzaffer Kocaman, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Kocaman, müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
G.A, Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekibince gözaltına alındı.
(AA)