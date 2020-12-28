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28 Aralık 2020 Pazartesi 19:07 | Son Güncelleme:

Samsun'da Kovid-19'dan ölen doktora acı veda

Samsun'da Kovid-19'dan ölen doktora acı veda
DHA

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Uludoğan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan, yakalandığı koronavirüsle mücadelesini dün kaybetti. Yaşamını yitiren Uludoğan için hem görev yaptığı hem de bu süreçte tedavi gördüğü hastane önünde tören düzenlendi. 

DHA'da yer alan habere göre, törene, Vali Zülkif Dağlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, sağlık çalışanları ve Uludoğan'ın yakınları katıldı. Tören sırasında Uludoğan'ın yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Törende konuşan Vali Dağlı, Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan'ın çok sevilen bir doktor olduğunu belirterek "Sağlık camiası olarak kan kaybettik. Dün 3'üncü kaybımızı verdik. Bu doktorumuzu da dün akşam itibarıyla kaybettik. Covid-19 ile mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, şakaya gelir bir tarafının olmadığını, gerçekten bir insan hakkı meselesi olduğunu, kul hakkı meselesi olduğunu biliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilip helalik alandı. Ardından Uludoğan'ın cesedi, Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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