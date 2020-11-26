  • $7,8856
  • 9,3958
  • 459.939
  • 1338.43
  • Haberler
  • Güncel
  • Samsun'da koronavirüs alarmı: Harita "kıpkırmızı" oldu
26 Kasım 2020 Perşembe 15:56 | Son Güncelleme:

Samsun'da koronavirüs alarmı: Harita "kıpkırmızı" oldu

Samsun'da koronavirüs alarmı: Harita "kıpkırmızı" oldu
İHA

Samsun'da 3 ay önce yer yer beyaz ve yeşil renklerin hakim olduğu koronavirüs haritası, risk yoğunluğunun artmasıyla "kıpkırmızı" hale geldi.

Samsun'da ‘Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndan (HES) 31 Ağustos ve 26 Kasım tarihlerinde 3 ay zaman aralığıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka artışlarını gözler önüne serdi. 3 ay önce diğer renklerin de görülebildiği haritada şimdilerde ‘yüksek risk'i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu dikkat çekiyor. Şehir, uygulamadan bakıldığında kıpkırmızı halde bulunuyor.

İHA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında Samsun'u göstermişti. Dün yaptığı açıklamalarda ise son hafta içinde Samsun'da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğini belirtti.

Samsun Valiliği de konu hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Salgının seyrini değiştirmek sizin elinizde. Alınan tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için sizin desteğiniz şart. Lütfen zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın”

<p>İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evle

İzmir depreminin yaraları sarılıyor: Depremzedeler konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Diyarbakır'da 448 kilogram esrar ele geçirildi

Maradona sevgisi duvarlara böyle yansımıştı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.