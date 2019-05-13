Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1077
  • 6,8793
  • 254.254
  • 85.878
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yoğunlaştırıldı

Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yoğunlaştırıldı

Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yoğunlaştırıldı

Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için yedinci günde de çalışmalar sürüyor. Arama çalışmaları Altınkaya Barajı'nda yoğunlaştırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmalarından altı gündür sonuç alınamadı. Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için arama çalışmalarına yedinci günde yeniden başlandı. Vezirköprü Kaymakamlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından minik Ecrin'i arama çalışmaları Altınkaya Barajı'nda yoğunlaştırıldı. Baraj sularında geniş bir alanın taranacağı belirtildi. Arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar, AFAD ve jandarma ekipleri katıldı. Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Küçük kız ekipler tarafından dün de aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Canlı yayında aldığı nafakayı açıkladı
Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
Dünyanın en akıllı hayvanları arasında yer alan Van Kedisinin, kendisini görüntülemek isteyen kamera

Van Kedisinin Kameramanla Yaşadığı Çekişme Güldürdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milyonlarca emekliye müjde! En az bin 185 lira

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca için geri sayım başladı