Samsun seçim sonuçları aksam.com.tr'de

Samsun yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Demir

İP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hayati Tekin

BTP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Bekir Uslucan

DSP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Koç

SP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Salih Şen

TKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Belma Nur Kartal

VP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Alemdaroğlu

Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Erhan Usta

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Samsun’da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 3527, oy kullanan seçmen sayısı 809807, geçerli oy sayısı 769735 oldu. AK Parti %54,8 oy oranına, MHP %25,2 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

MHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ferhat Günaydın

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Yusuf Ziya Yılmaz

CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tarık Cengiz