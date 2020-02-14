Şampiyon Elanur bilim insanı olacak

İzmir Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi 10 yaşındaki Elanur Akıncı’dan büyük başarı. Akıncı, öğrencilerin severek matematik yapmalarını, problem çözmelerini amaçlayan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda birinci oldu. 7 bin 328 kişinin katıldığı yarışmada birinci olan Elanur’un bu başarısı Türkiye gündemine oturdu.

TREND TOPİC OLDU

Elanur’ur, İngilizce, Fransızca ve Farsça dillerinde yapılan yarışmada elde ettiği başarı ise Twitter’da Trend Topic oldu. Okulunda öğretmenleri ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Elanur Akıncı aldığı tebriklerden ötürü mutlu olduğunu söyledi. Matematik dersini özellikle çok sevdiğini ve bu alanda ilerlemek istediğini ifade eden Elanur Akıncı, soruların kolay olduğunu söyledi. Elanur şöyle konuştu: “Daha önce yarışmalarda başarı elde ettim. Ama Uluslararası Caribou Matematik Yarışması çok farklı. Sorular çok kolay geldi, başarılı olmayı bekliyordum. Bundan sonra da aynı şekilde çalışıp gelecekte bilim insanı olmak istiyorum. Umarım ülkemi her zaman başarıyla temsil ederim. Ailem ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum.” Elanur’un annesi Kezban Akıncı ve öğretmeni Gülsüm Ceylan’da kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.

BAKAN SELÇUK’TAN TEBRİK TWEET’İ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elanur Akıncı’yı Twetter’dan tebrik etti: “Çocuklarımız yurt dışındaki akranları ile yarışıyor. BİLSEM öğrencimiz Elanur Akıncı, “Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında birinci oldu. Elanur’u, ailesini ve onu fark edip destekleyen meslektaşlarımı kutluyorum” Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi