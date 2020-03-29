Salvini'den sert AB açıklaması!

İtalya'nın eski Başbakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin çakallar ve yılanlar mağarası olduğunu söyleyerek, İtalya'nın koronavirüs krizinden sonra Birlik'ten ayrılması gerektiğini söyledi.

İtalya merkezli Ansa'da yer alan habere göre İtalya'nın eski Başbakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği'ne çok sert eleştirilerde bulundu.

Salvini, Avrupa Birliği'nin, 'Birlik' olmaktan çok bir 'çakallar ve yılanlar mağarası' olduğunu söyledi.

Virüsü yendikten sonra Avrupa Birliği üzerine tekrar düşünülmesi gerektiğini söyleyen Salvini, "Önce virüsü yenelim, sonra tekrar düşünelim. Gerekirse teşekkür etmeden veda edelim" dedi.

AB ÜLKELERİ ARASINDA YARDIM KRİZİ



İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa’daki merkez üssü olan ülkesinin, Avrupa Birliği'nden (AB) salgının yarattığı ekonomik zorluklara karşı sadakatli bir tutum beklediğini belirtmişti.

Aralarında İtalya’nın da bulunduğu 8 ülke, Avro Bölgesi'nde Kovid-19'un ekonomik etkisiyle mücadele etmek için ortak tahvil (Koronatahvil) çıkarılması önerisinde bulunurken, bu kapsamda AB Konseyi Başkanı Charles Michel’e geçen gün bir mektup yazmıştı.

Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeler, virüsün ekonomi alanındaki etkileriyle mücadele için “Koronatahvil” çıkarılması önerisine ise karşı çıkıyor.

İTALYA'DA SON DURUM



İtalya'da 86 bin 498 kişi koronavirüse yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 134'e yükseldi.