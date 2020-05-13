Salgınla mücadelenin gizli gücü cankurtaran melekler

Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart’tan bu yana 60 binden fazla hastaya hizmet veren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 600 kişilik yardımcı sağlık kadrosu, Türkiye’deki tüm meslektaşları gibi bu pandeminin en kritik aşamalarında rol aldılar. Günlerce karantina altında tutulan pozitif hastalarla doktorlardan daha fazla temas ettiler, hem umudu hem endişeyi hem de sevinçlerine ortak oldular.

‘SOSYALLEŞMEYİ ÖZLEDİK’



5. Kat Kovid Servisi’nde görevli hemşire Güher Serbes, “Biz her gün yürekli bir şekilde işe gidiyoruz. Çünkü Kovid hastalarıyla birebir temastayız. Bilmediğimiz bir hastalıkla savaşmak bizim için çok zor. Biz kendi aramızda sosyal mesafemize çok dikkat ettik ama sosyalleşmeyi de çok özledik! Düşman hala kapıda, lütfen evinizden çıkmayın.”

YOĞUN BAKIMDA ANNE ŞEFKATİ



TUNCA’YA ‘SUS’ İŞARETİYLE TEŞEKKÜR



Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde görevli hemşireler, 44 yıl önce hemşire kıyafetiyle “sus” pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca’ya, Kovid-19 sürecinde kendilerine verdiği moral desteği için, yaptıkları “sus” işaretiyle teşekkür etti.

ONLAR İYİLEŞİYOR, BİZ GÜÇLENİYORUZ



Okmeydanı’ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli hemşireler, zorlu günlerde görevlerini en iyi şekilde yapma telaşında. Hastanedeki yaklaşık 3900 çalışanın 1100’ünü hemşireler oluşturuyor. Hepsi, kutsal bir görev yaptıklarının farkında. Hastalar ise onları ‘Beyaz Melek’ olarak adlandırıyor. Hepsi şunu söylüyor. “Bize çok iş düşüyor. Ama hastalarımız iyileşiyor, biz güçleniyoruz.”

HASTALARI AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜRÜYORLAR



Adanalı hemşireler, başka bir ilde yoğun bakıma kaldırılan annesini gidip göremezken, diğer sağlık çalışanları ise tedavi gören hastaları ziyaretçi kısıtlamasından dolayı yakınlarıyla telefonlardan görüntülü görüştürüyor.

KUSURSUZDUNUZ ARTIK BİRER KAHRAMANSINIZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: “Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. Gününüz kutlu olsun.”

FEDAKARLIĞIN SİMGESİ



Yoğun bakım ünitelerinden birinin duvarında “Kovid-19 Günlükleri” isimli bir pano bulunuyor. Panoda “kendimizi virüs olarak görmemiz”, “alkış”, “nefessizlik”, “korku”, “eski haline özlem”, “maske savaşları” gibi notlar yer alıyor.