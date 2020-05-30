Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8223
  • 7,5691
  • 379.237
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Salgında Türkiye'nin akciğerleri tarandı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 02:51 | Son Güncelleme:

Salgında Türkiye'nin akciğerleri tarandı

Salgında Türkiye'nin akciğerleri tarandı

Kovid-19 salgının başlamasından sonra, teşhis aşamasında en çok kullanılan sağlık ekipmanlarının başında ‘Bilgisayarlı Tomografi' (BT) geldi.

Siemens Healthineers tarafından da üretilen yeni nesil BT sistemleri, hastalığın akciğer bulgularının tespitinde ve tedavinin planlanmasında yoğun olarak kullanılıyor. Türk Toraks Radyolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Savaş, “Salgın döneminde çekilen akciğer BT tetkik adedi net olarak bilinmemekle beraber bu sayının 600-700 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sayede bir bakıma Türkiye genelinde akciğer taraması yapıldı” dedi.

2017 OECD verilerine Türkiye‘de her 1000 kişi için 207 BT tetkiki yapılıyor. Bu sayı pandemi öncesi ABD’de her 1000 kişi için 271 adetti. 


Bölgede gerilim tırmanıyor... 3 günde ikinci Hint İHA'sını düşürdüler!
İletişim Başkanı Altun'dan Muharrem İnce'ye cevap
George Floyd'un polis şiddeti ile öldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başkan Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı
ABD'de polis tarafından öldürülen Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Timsah eve girdi!

Timsah eve girdi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Pelin Akil aşka geldi: Babalığına, kocalığına her gün daha çok vuruluyorum!

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak... Son 70 metre!