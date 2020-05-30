Salgında Türkiye'nin akciğerleri tarandı

Siemens Healthineers tarafından da üretilen yeni nesil BT sistemleri, hastalığın akciğer bulgularının tespitinde ve tedavinin planlanmasında yoğun olarak kullanılıyor. Türk Toraks Radyolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Savaş, “Salgın döneminde çekilen akciğer BT tetkik adedi net olarak bilinmemekle beraber bu sayının 600-700 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sayede bir bakıma Türkiye genelinde akciğer taraması yapıldı” dedi.

2017 OECD verilerine Türkiye‘de her 1000 kişi için 207 BT tetkiki yapılıyor. Bu sayı pandemi öncesi ABD’de her 1000 kişi için 271 adetti.