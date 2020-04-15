Salgın onları da vurdu! 'Feda edilebilecek' listesini çıkardılar

Almanya’nın kuzeyindeki Neumünster Hayvanat Bahçesi’nin Müdürü Verena Kaspari, salgın nedeniyle yaşadıkları mali sorunları çözebilmek adına ilk aşamada ‘feda edilebilecek hayvanların listesini' çıkardıklarını belirtti.

Diğer hayvanların yaşayabilmesi için bazı hayvanların feda edilmesini ‘oldukça tatsız’ bir yöntem ve son çare olarak niteleyen Kaspari, bunun bile mali sorunlarını tümüyle çözmeye yetmeyebileceğini söyledi.

Die Welt gazetesine konuşan Kaspari, “Mesela, fok balıkları ve penguenlerin her gün büyük miktarlarda taze balık yemesi gerekiyor. En kötü ihtimalle bazı hayvanları diğerlerine yem olarak vermek zorunda kalabiliriz” dedi.

Kaspari, Alman hükümetinin salgın süresince küçük işletmeleri desteklemek için hayata geçirdiği acil yardım fonuna hayvanat bahçelerinin dahil edilmediğini belirtti. Kaspari, bahar aylarındaki zararlarının yaklaşık 175 bin euro olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

Almanya'daki hayvanat bahçeleri, kamu bağışlarının yanı sıra hükümetten 100 milyon euroluk bir yardım paketi talep ediyor.