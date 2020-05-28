28 Mayıs 2020 Perşembe 02:06 | Son Güncelleme:
Salgın hastanelerinin tabelaları takıldı
Pandemiyle mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesi ile Sancaktepe'de inşa edilen “acil durum” hastaneleri açılış için gün sayıyor.
9 Nisan’da temeli atılan ve yapımı süren Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastane binasına, “T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi” yazılı tabela dün sabah asıldı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz’ün adının yazılı olduğu tabela da salgınla mücadelede önemli bir merkez olması planlanan Sancaktepe’deki hastane binasındaki yerini aldı.