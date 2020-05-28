Salgın hastanelerinin tabelaları takıldı

9 Nisan’da temeli atılan ve yapımı süren Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastane binasına, “T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi” yazılı tabela dün sabah asıldı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz’ün adının yazılı olduğu tabela da salgınla mücadelede önemli bir merkez olması planlanan Sancaktepe’deki hastane binasındaki yerini aldı.