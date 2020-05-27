Salgın hastaneleri için geri sayım başladı

50 günde bitirilen her bir hastane inşaatında 4 bin işçi 3 vardiyada çalıştı. 29 Mayıs Cuma günü hizmete girecek olan 1000 yataklı Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları tamamlandı. 184 bin metrekare alana kurulu olan hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor.

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1000 yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin ise inşaatı tamamlandı. 31 Mayıs’ta hizmete açılacak olan hastanenin içindeki ince işçilik ve çevre düzenlemeleri ise devam ediyor. TRT ise hastanenin yapım aşamasının her anını çekerek belgesel haline getirdi.