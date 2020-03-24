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  3. Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında, saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, saldırı hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

AA


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