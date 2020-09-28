Salda Gölü'yle ilgili yeni karar: 15 Ekim'den itibaren göle girmek yasak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün "Beyaz Adalar" bölgesinde 15 Ekim itibarıyla göle girilemeyeceğini, yüzülemeyeceğini ve plajın kullanılamayacağını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Salda Gölü'nün Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu hatırlatan Kurum, ""Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ SAYISI BELİRLENECEK

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde 1.5 kilometrelik sahil şeridinde taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmaların da başladığını ifade eden Bakan Kurum, bu kararla Salda'nın eşsiz güzelliğinin kurunaklı hale getirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

SALDA VE ÇEVRESİNDE YAPILAŞMA YASAKLANMIŞTI

Salda ve çevresinde yapılaşmayı da yasakladıklarını dile getiren Kurum, "Bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidereceği, doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları oluşturduk. Göl yakınına araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız hava sahası ilan ettik. 24 saat aktif kamera sistemi ile bölgeyi koruma çemberine aldık ve vatandaşlarımızın da www.saldagolu.gov.tr adresinden anbean takip etmesine olanak sağladık" dedi.