Kim Milyoner Olmak İster sorusu Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Halit Akçatepe

Doğru cevap: D Halit Akçatepe