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  3. Sakarya'da un yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
09 Haziran 2020 Salı 11:52 | Son Güncelleme:

Sakarya'da un yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Sakarya'da un yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Sakarya'da, un yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Yusuf Cengiz (34) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Adapazarı gişelerine 3 kilometre kala meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Cengiz yönetimindeki 51 KV 937 plakalı un yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından tırdan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Cengiz, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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