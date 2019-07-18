Sakarya'da şiddetli yağış sele neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Etkili olan yağışlar sonrasında dereler taştı. Meydana gelen sel felaketinde birçok mahalle sular altında kalırken, bazı mahallelerde de heyelan meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin ilçede çalışmaları devam ettiği belirtildi.

(İHA)