Sakarya'da sağlık çalışanı makaslı saldırıya uğradı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta ve 4 hasta yakını cerrahi müdahale ekibinde görevli sağlık çalışanını darp etti. Hasta kaydı yaptırmadan müdahale odasına girdiği öğrenilen saldırganlar, hastaneden kaçarak uzaklaştı.

AA'da yer alan habere göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanı Celalettin Karabıyık, kolundan yaralanan bir kişiye pansuman yaptığı esnada sedyenin yanlış tarafına yattığı için uyardı. Daha sonra iddiaya göre, tekrar uyarmasına rağmen sedyeye doğru şekilde yatmayan kişi, sağlık memurunu bağırarak darbetmeye başladı.

Güvenlik görevlilerinin ve diğer sağlık çalışanlarının müdahalesiyle saldırganların elinden kurtulan Karabıyık, başına ve vücudunun farklı yerlerine aldığı darbeler sonucu darp raporu aldı.

Hasta kaydı yaptırmadan müdahale odasına girdiği öğrenilen saldırganlar, hastaneden kaçarak uzaklaştı.

Cerrahi odasında yaralıya müdahalesini yapmak üzere hastayı sedyeye aldığını ve yakınlarına dışarı çıkmalarını söylediğini belirten Karabıyık, şunları kaydetti:

"Yanlış hatırlamıyorsam 4 kişilerdi. Saldırmaya tekme yumruk atmaya başladılar. Daha sonra şahıs bizim tedavi masasında bulunan cerrahi makası alıp onunla bana saldırmaya, onu saplamaya çalıştı. Tam o sırada güvenlik ve sağlık personeli arkadaşlar geldi. Diğer çalışma arkadaşlarım da o esnada oradaydı. Saldırdılar tekme, yumruk, küfür tehdit o şekilde bir olay gerçekleşti."

Karabıyık, yumruk ve tekmelerin başına da geldiğini belirterek, darp raporu aldığını, 24 saat gözlem altında tutulacağını sözlerine ekledi.