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  3. Sakarya'da ilginç olay: Karpuzu almayan müşteriyi bıçakla kovaladı
21 Mayıs 2020 Perşembe 18:31 | Son Güncelleme:

Sakarya'da ilginç olay: Karpuzu almayan müşteriyi bıçakla kovaladı

Sakarya'da ilginç olay: Karpuzu almayan müşteriyi bıçakla kovaladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kendisine farklı söylendiğini ileri sürerek kestirdiği karpuzu almak istemeyen kişi, pazarcı ile tartıştı. Pazarcı bıçakla karpuzu almayan müşteriyi kovaladı.

Akyazı ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre karpuz almak için sıra bekleyen bir kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini öne sürerek kestirdiği karpuzu almaktan vazgeçti.

Esnaf araya girdi

Satıcı ise müşterinin kestirdiği karpuzu almamasına tepki gösterince bir anda ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada pazarcı eline aldığı bıçakla müşterisinin üzerine yürüdü. Araya giren diğer pazarcılar ve vatandaşlar gerginliği önledi. Bıçaklı kovalamaca sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

(DHA)


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