Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın görüntüleri yayınlandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 127 kişi ise yaralanmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı. Patlamanın meydana geldiği fabrikanın güvenlik kameraları kayıtları mahkeme dosyasına girdi. Görüntülerde patlama sonrasında yaşanan büyük panik ve tavandan kopan parçaların işçilerin üstüne düştüğü görülüyor.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın mahkeme safhası 6-7-8 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada tutuklu sanıklar ile fabrika çalışanlarından oluşan yüzden fazla kişi dinlenecek.