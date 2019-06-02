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02 Haziran 2019 Pazar 16:15 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 17:31

Sakarya'da deprem...İstanbul'da da hissedildi

Sakarya'da deprem...İstanbul'da da hissedildi

Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde bugün saat 16.07'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.5 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Sakarya'nın yanı sıra İstanbul'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün saat 16.07'de Sakarya Hendek Yarıca'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.5 km olarak ölçüldü. 


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.   

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kendilerine ulaşan can kaybı,yaralı veya hasar bilgisinin olmadığını söyledi.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil." şeklinde açıklamada bulundu.

(AA)

 

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