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  • Sakarya'da 41 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası
24 Kasım 2020 Salı 16:56 | Son Güncelleme:

Sakarya'da 41 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası

Sakarya'da 41 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası
AA

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye 129 bin 150 lira ceza verildi.

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye 129 bin 150 lira ceza verildiği açıklandı.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında hafta sonu belirlenen saatlerde kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 41 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 129 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Editör: <a href='mailto:eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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