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Sait Halim Paşa davası sil baştan

Sait Halim Paşa davası sil baştan

Yargıtay, 2006’da Rus gemisinin çarptığı Yeniköy’deki Sait Halim Paşa yalısı davasını bilirkişi raporlarında çelişkiler olduğu gerekçesiyle bozdu.   

HABER MERKEZİ  

İstanbul Boğazı’nda geçiş yapan Rus bandıralı “Khudozhnik Plastov” isimli gemi, 2006’da akıntı nedeniyle Yeniköy’deki Sait Halim Paşa yalısına çarptı. Kazada iskelesi ağır hasar gören yalının sahipleri gemi donatanına dava açtı. Maliye hazinesi tarafından yalının kullanımına tahsis edilen Göç Tur Turizm yatırım ve Ticaret A.Ş. meydana gelen maddi zararın karşılanmasını istedi. İlk bilirkişi raporunda yalının iskele kısmında, binanın üst tavan ve işlemelerinde hasar meydana geldiği belirtilerek 500 bin liralık masraf tespit edildi. İkinci raporda ise, güçlendirmenin dava konusu olmadığı belirtilerek, rıhtımı taşıyan kazıkların hasarlı olmadığı ve hasar bedelinin 20 bin 900 lira olduğu belirtildi. Gemi donatanı ise raporlarda tespit edilen miktarları fazla buldu. Yalıda bilirkişinin belirlediği kadar hasar meydana gelmediğini iddia ederek davanın reddini istedi. 

MAHKEME 20 BİN TL VERDİ 

Mahkeme, 20 bin 900 TL’nin faiziyle gemi donatınından tahsil edilmesine karar verdi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise hasar tespit raporlarındaki çelişkileri dikkate alarak 13 yıl sonra davayı bozdu, uzman bilirkişilerden oluşan yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak rapor çıkarılmasını istedi. 

‘Khudozhnik Plastov’ isimli Rus bandıralı gemi 2006’da tarihi yalıya çarpmış, kaza sonrası yapının dokusunda hasar meydana gelmişti. 

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