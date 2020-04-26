Sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahurda neler yenmeli? Yanıtı haberimizde…

Sahurda neler yenmeli? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının gelişi ile birlikte Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Gün boyu oruç tutan müminler uzun saatler boyunca aç ve susuz kalıyor. Sahurda tok tutan besinler yenildiğinde oruç tutmak biraz daha rahat hale geliyor. Sahurda tok tutan besinler nelerdir? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SAHURDA NELER YENMELİ?

Orucun insan vücuduna birçok faydası dokunuyor. Orucun; alışkanlıklardan uzaklaşma, karaciğeri dinlendirme, mide asidini ve bağırsak hareketlerini düzenleme gibi pek çok konuda olumlu etkileri mevcut. Ancak vücutta bu faydaları görebilmek için kişilerin oruç tutarken ihtiyaç duyulan tüm besinleri alması büyük önem taşımaktadır. Uzmanlara göre oruç tutan kişiler iftar ve sahur vakitleri aralığında bolca su tüketmeli. 17 saat boyunca acıkmamak için tok tutan yiyecekler tüketmek gerekiyor. Eğer ihtiyaç duyulan besinler alınmazsa oruç tutmak vücuda yarardan çok zarar getirebiliyor. Besin değeri ve lif oranı yüksek, doyurucu ve hafif besinler sahurda özellikle tercih edilmeli.

SAHURDA TOK TUTAN BESİNLER NELERDİR?

Süt: Uzmanlar her Ramazan ayında sütü tavsiye ediyor. Süt vücudun kalsiyum ihtiyacını yüksek oranda karşılamakla beraber; kişinin susamasını engeller, tok tutar, içerisine ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı tarçın kan şekerini de dengelemenizi sağlayabilir.

Yumurta: İçeriğindeki bol protein bulunan bu besin sahur sofralarının olmazsa olmazıdır. Hem uzun süre tok tutar. Hem de insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin büyük bir kısmını karşılamaya yardımcı olur.

Yoğurt: Yoğurt, sahurda tüketilebilecek gıdalar arasında kalsiyum değeri yüksek olmasıyla yer alır. Gün içerisinde yaşayacağınız susuzluğu da azaltmaya yardımcı olan bu yiyeceğin ev yapımı halini tercih etmek daha faydalı olacaktır. Bir kase yoğurdun içerisine 1-2 çorba kaşığı yulaf eklerseniz bu hem vücutta hazmın kolaylaşmasını sağlar hem de sizi oruç süresince rahatlıkla tok kalabilmenize yardımcı olur.

Yeşillik: İçerisindeki vitaminlerle yeşillik tüketimi uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle Salatalık, marul, roka, maydanoz gibi sebzelerin tüketilmesi hem vücutta antioksidan etkisi yaratacak hem de zengin besin değerleriyle daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda salatalık vücudun su ihtiyacını da maksimum düzeyde dengeler.

Muz ve Elma: Bu iki meyvenin içeriğinde bolca lif mevcuttur. Vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri en sağlıklı şekilde almaya ve tok kalmanıza yardımcı olurken gerekli vitaminlerin de alınmasını sağlar.