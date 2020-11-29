Sahtekarı 'İzdivaç'la büyüttük

İstanbul’da polise başvuran C.C. adlı kadın, izdivaç programlarında damat adayı olarak tanınan Medet Batal’ın kendisini dizi ve filmlerde oynatma vaadiyle dolandırmaya çalıştığını ihbar etti. Yapım firmaları adına kart bastırıp kendisini ‘Tolga Saygın’ olarak tanıtan Batal’ın aynı yalanla Ş.G. isimli kadından 33 bin lira aldığı saptandı. Polislerce takibe alınan zanlı, Ortaköy’deki bir binanın terasında genç bir kızla otururken yakalandı. Batal’ın sahte kimlik kullanarak kızı evlilik vaadiyle dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çeşitli illerde dolandırıcılık suçundan 6 ayrı aranması bulunan Batal, mahkemece tutuklandı.

YALAN MAKİNESİ

Sakarya’da yurtdışından uygun araç satışı iddiasıyla 10 bin 250 lira, Mersin’de ise filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin lira dolandıran Batal, Ankara’da çalıntı otomobil satma, İzmir’de de tehdit suçlarına karışmıştı. 2018’de yılbaşı büyük ikramiyesini kazandığını iddia eden Batal’ın yalan söylediği ortaya çıkmıştı.