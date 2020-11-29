  • $7,8187
  • 9,3602
  • 449.547
  • 1328.73
29 Kasım 2020 Pazar 07:00 | Son Güncelleme:

Sahtekarı 'İzdivaç'la büyüttük

Sahtekarı 'İzdivaç'la büyüttük

Evlilik programlarıyla ünlenen ve kendini piyango zengini göstererek evlilik vaadiyle genç kızları dolandıran sahtekar son ‘işinde' yakalandı.

İstanbul’da polise başvuran C.C. adlı kadın, izdivaç programlarında damat adayı olarak tanınan Medet Batal’ın kendisini dizi ve filmlerde oynatma vaadiyle dolandırmaya çalıştığını ihbar etti. Yapım firmaları adına kart bastırıp kendisini ‘Tolga Saygın’ olarak tanıtan Batal’ın aynı yalanla Ş.G. isimli kadından 33 bin lira aldığı saptandı. Polislerce takibe alınan zanlı, Ortaköy’deki bir binanın terasında genç bir kızla otururken yakalandı. Batal’ın sahte kimlik kullanarak kızı evlilik vaadiyle dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çeşitli illerde dolandırıcılık suçundan 6 ayrı aranması bulunan Batal, mahkemece tutuklandı. 

YALAN MAKİNESİ

Sakarya’da yurtdışından uygun araç satışı iddiasıyla 10 bin 250 lira, Mersin’de ise filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin lira dolandıran Batal, Ankara’da çalıntı otomobil satma, İzmir’de de tehdit suçlarına karışmıştı. 2018’de yılbaşı büyük ikramiyesini kazandığını iddia eden Batal’ın yalan söylediği ortaya çıkmıştı.

<p>İzmir'in Bornova ilçesinde, seyyar tezgahında midye satan 32 yaşındaki Murat Dal, yakalandığı kor

Koronayı yenen işçiye 'virüs kaptı' dayağı: Önce alay etti sonra saldırdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Düzceli simitçi HES kodu olmayana simit satmıyor

Bakan Koca'nın uyardığı Bursa'da ikinci dalga yaşanıyor: Perdemi açmaya korkar oldum

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.