Sahteciliğin böylesi görülmedi! Etiket yapıştırıp sattılar

Bartın'a değerinden çok düşük fiyata boya getirerek üzerine yüksek fiyattaki markaların etiketlerini yapıştıran ve bu şekilde yüksek fiyata sattığı tespit edilen şüphelilere Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

DRONE'LU OPERASYON

Sabah'ta yer alan habere göre, şebekenin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında drone ile Bartın'ın giriş ve çıkışları gözlendi. Boyalar Bartın'a girişinden itibaren takip edilmeye başlandı. Yapılan takipte boyaların yolcu minibüsü ile dikkat çekmemek için parça parça 10-15 kova şeklinde gönderildiği anlaşıldı.

Zonguldak'tan gelen boyaların Yalı mevkiinde taksiyle gelen şüphelilere yüklendiği, drone ile tespit edildi. Şüpheliler Bartın iç piyasasına boyaları dağıtmak üzereyken suçüstü yakalandı.

ZONGULDAK'TA DA UZANTILARI VAR

Eş zamanlı olarak Zonguldak'ta da operasyon düzenlendi. Zonguldak'taki işbirlikçiler yakalanırken depolarına baskın düzenlendi. Baskında kaliteli ve yüksek fiyatlı boya markalarının sahtelerinin bulunduğu yüzlerce boya ele geçirildi. Şebekenin kendi hazırladıkları boya kovalarına matbaalarda bastırdıkları pahalı ve kaliteli etiketleri yapıştırarak orijinal ürün gibi müheahhitlere ve vatandaşlara değerinin altında sattıkları anlaşıldı.

Operasyon kapsamında "Sahtecilik", "Dolandırıcılık" ve "Marka kanununa muhalefet" suçu kapsamında yakalanan Ö.Ö., G.Ö. ve M.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.