Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7083
  • 6,325
  • 274.546
  • 100553
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sahteciliğin böylesi görülmedi! Etiket yapıştırıp sattılar

Sahteciliğin böylesi görülmedi! Etiket yapıştırıp sattılar

Sahteciliğin böylesi görülmedi! Etiket yapıştırıp sattılar

Bartın’da sahte boyaların üzerine lüks boya markalarının etiketlerini yapıştırdığı tespit edilen şebeke çökertildi. Operasyonda onlarca litre sahte boya ele geçirildi.

Bartın'a değerinden çok düşük fiyata boya getirerek üzerine yüksek fiyattaki markaların etiketlerini yapıştıran ve bu şekilde yüksek fiyata sattığı tespit edilen şüphelilere Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

DRONE'LU OPERASYON

Sabah'ta yer alan habere göre, şebekenin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında drone ile Bartın'ın giriş ve çıkışları gözlendi. Boyalar Bartın'a girişinden itibaren takip edilmeye başlandı. Yapılan takipte boyaların yolcu minibüsü ile dikkat çekmemek için parça parça 10-15 kova şeklinde gönderildiği anlaşıldı.

Zonguldak'tan gelen boyaların Yalı mevkiinde taksiyle gelen şüphelilere yüklendiği, drone ile tespit edildi. Şüpheliler Bartın iç piyasasına boyaları dağıtmak üzereyken suçüstü yakalandı.

ZONGULDAK'TA DA UZANTILARI VAR

Eş zamanlı olarak Zonguldak'ta da operasyon düzenlendi. Zonguldak'taki işbirlikçiler yakalanırken depolarına baskın düzenlendi. Baskında kaliteli ve yüksek fiyatlı boya markalarının sahtelerinin bulunduğu yüzlerce boya ele geçirildi. Şebekenin kendi hazırladıkları boya kovalarına matbaalarda bastırdıkları pahalı ve kaliteli etiketleri yapıştırarak orijinal ürün gibi müheahhitlere ve vatandaşlara değerinin altında sattıkları anlaşıldı.

Operasyon kapsamında "Sahtecilik", "Dolandırıcılık" ve "Marka kanununa muhalefet" suçu kapsamında yakalanan Ö.Ö., G.Ö. ve M.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İki sürpriz proje ile ekranlara dönüyor
4 yıl önce küsmüşlerdi... Flaş hamle!
Bebeklerinin ismi belli oldu
Demet Özdemir'den aşk açıklaması
Yeniden anneliğe yeşil ışık
<p>Erbil´deki bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edilen yavru aslana 15 aydır gözü gibi baktığ

Iraklı Hayvansever Yavru Aslanını Çocuklarından Ayrı Tutmuyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en umursamaz insanları

Iraklı hayvansever evinde beslediği aslanı çocuklarından ayrı tutmuyor