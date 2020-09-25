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  • Sahte tatil sitesi ile 1500 kişiye 20 milyon TL'lik vurgun
25 Eylül 2020 Cuma 12:06 | Son Güncelleme:

Sahte tatil sitesi ile 1500 kişiye 20 milyon TL'lik vurgun

Sahte tatil sitesi ile 1500 kişiye 20 milyon TL'lik vurgun
IHA

Tatil otellerinin sitesinin kopyasını yaparak, bin 500 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandıran 15 şüpheli yakalandı.

Antalya’da otellerin internet sitelerinin kopyasını yaparak, tatil yapmak isteyen bin 500 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle 15 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.

İHA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandıran şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler çalışmalar kapsamında, Antalya ve Bodrum’da otellerin internet sitelerinin kopyasını yapan şüphelilerin, bin 500 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandırdığını tespit etti.

Jandarma ekibi, adresini belirledikleri 15 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, ‘Suç örgütü kurmak, üye olmak’ ve ‘Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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