Sahte tatil sitesi ile 1500 kişiye 20 milyon TL'lik vurgun

Antalya’da otellerin internet sitelerinin kopyasını yaparak, tatil yapmak isteyen bin 500 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle 15 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.

İHA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandıran şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler çalışmalar kapsamında, Antalya ve Bodrum’da otellerin internet sitelerinin kopyasını yapan şüphelilerin, bin 500 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandırdığını tespit etti.

Jandarma ekibi, adresini belirledikleri 15 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, ‘Suç örgütü kurmak, üye olmak’ ve ‘Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.