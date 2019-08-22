Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7652
  • 6,3971
  • 277.213
  • 95394.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sahte parayla tatil! Ve yakalandı...

Sahte parayla tatil! Ve yakalandı...

Sahte parayla tatil! Ve yakalandı...

Antalya'da, tatil için İstanbul'dan geldikleri belirlenen ve ATM önlerinde sahte para bozdurarak birçok kişiyi dolandıran 2'si kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ebru Şimşek tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde banka ATM'leri önünde sahte para bozdurarak dolandırıcılık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Şikayetçilerin ifadelerini alan polis, olayın yaşandığını belirlediği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Ebru Şimşek, Kadir T., Muhammed E. ve Özlem N.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin 34 PN 4563 plakalı otomobille bölgeye geldiğini tespit eden ekipler, plaka takip sisteminden aracı takibe aldı. İstanbul'dan tatil için Antalya'ya geldikleri belirlenen şüpheliler, dün kentten çıktığı ve Burdur yönüne gittikleri saptandı. Antalya polisi, durumu Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek yardım istedi.

Burdur polisi, aracı kent girişinde durdurup, gözaltına aldığı şüphelileri Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Şikayetçiler tarafından da teşhis edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ebru Şimşek tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu mu?
Hatice rapçileri topa tuttu!
İrem Derici: Sosyal medyadan soğudum
Can Yaman sessizliğini bozdu
'Reynmen'i kullanması yasaklandı!
<p>Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 Favorit hava savunma sistemini, füze saldırılarına karşı test etti

Rusya S-300´ü Füze Saldırılarına Karşı Test Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Abant Gölü'nden daha büyük olacak... Doğaseverleri büyülüyor

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı