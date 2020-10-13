Sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya çıktı: İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi gören 3 kişi daha hayatını kaybederken bir kötü haber de Trabzon'dan geldi. Hastaneye kaldırılan özel güvenlik görevlisi M.B. hayatını kaybetti. Avcılar'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 3 kişi de yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre Kentin birçok ilçesinde sahte içki kullandıkları öne sürülen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı gibi şikayetleri görülünce hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Orhan Korkmaz (72), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Suat Yeşilyurt (48) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi süren Ahmet Karayiğit (58), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Böylece, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

MERSİN'DE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir ve Kırıkkale’den sonra bu kez Mersin’de sahte içkiden zehirlenen 13 kişiden 5’i canından oldu

5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesinde düzenlediği operasyonda, etil alkolün dağıtılmasında kilit isim olduğu belirtilen H.G.'yi gözaltına aldı. H.G.'ye ait depo ve aracında yapılan aramalarda ise 5 ton etil alkol ele geçirildi.

İSTANBUL'DE 6 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin'de meydana gelen sahte içki zehirlenmesine bağlı ölüm olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bir imalathaneye baskın düzenledi.

Sahte içki üretimi yapılan imalathanede yaklaşık 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Z.İ.(40), H.Ç.(27) ve Ş.C.(22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TRABZON DIŞINDA, 6 İLDE 35 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümleri önce İzmir'e sıçradı. Ölü sayıları kısa sürede iki haneli sayılara yükselirken dün Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'dan zehirlenme haberleri geldi. Son verilere göre altı şehirde 35 kişi sahte içki yüzünden can verdi. Çoğu yoğun bakım olmak üzere 35 kişinin tedavisi sürüyor.