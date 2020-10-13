Sahte içki kabusu büyüyor! Ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı giderek yükseliyor. Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümleri önce İzmir'e sıçradı ardından ülkenin farklı noktalarında görülmeye devam etti. Trabzon, Mersin, Aydın, Muğla, Mersin ve İstanbul'da cuma gününden bu yana toplam 43 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti.

Son 4 günde İzmir'de 18, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 6, Muğla'da 2, Aydın'da 2, Trabzon'da 1, İstanbul'da 7 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. 7 ilde yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e ulaşırken sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 30'u aşkın kişi de hastanede tedavi altına alındı.

BİRÇOK NOKTADA OPERASYON BAŞLATILDI

Sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için birçok noktada çalışma başlatıldı. Zehirlenmelere ilişkin soruşturmalarda Mersin'de 3 kişi tutuklanırken, İzmir'de 12, İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar da tonlarca sahte içki ve metil alkol ele geçirildi.

AVCILAR'DA 6 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul'da sahte içki için kullanılan 6 ton metil alkol Avcılar'da bir depoda bulunmuştu. KOM Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma yürüten şube müdürlüğü ekipleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına almıştı.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMELERİYLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’si tutuklandı. Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 depoya yönelik 12.10.2020 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda 10.505 litre etil alkol, 1.550 adet boş bidon, 1.000 adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçildi.