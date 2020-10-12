Sahte içki can almaya devam ediyor: Mersin'de 5 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki ölümleri devam ediyor. Kırıkkale ve İzmir'den sonra bu kez Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i hayatını kaybetti, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. 8 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

AA'da yer alan haberde Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, hayatını kaybedenlere sahte içki sattığı iddia edilen Toroslar ilçesindeki büfeye operasyon düzenledi.

EMNİYETTEN OPERASYON

Büfede, 9,5 litre sahte içki ele geçirildi, işletme sahipleri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Büfe de kapatıldı.

İşletmeye sahte içki sattığı belirlenen M.F'nin de adresine operasyon düzenleyen ekipler, burada 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F, H.Ü. ve E.A. çıkardıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

POLİS EKİPLERİ 8 KİŞİYE ULAŞTI

Tutuklanan işletme sahiplerinin ifadeleri üzerine sahte içki satışı yapılan kişilerin adresleri tespit edildi. Ekipler, 8 kişinin evinde 19 litre sahte içki ele geçirdi. Sağlık kontrolleri yapılan bu kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAHTE İÇKİLERDE METİL ALKOLE RASTLANDI

Büfede ele geçirilen satışa sahte içkilerden alınan örneklerde, yüksek oranda metil alkole rastlandığı öğrenildi.

Öte yandan, ekipler metil alkol zehirlenmeleri üzerine kentteki 650 büfeyi denetledi.

Sahte içki zehirlenmelerine karşı denetimlerin sık sık yapılacağı bildirildi.