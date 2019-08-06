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  3. Sahibinden satılık 550 yıllık hamam

Sahibinden satılık 550 yıllık hamam

Sahibinden satılık 550 yıllık hamam

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen İshak Paşa Hamamı 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.

İçerisinde hamam olarak kullanıldığı zamanlardan kalan ibrik ve hamam taşları ise yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. 

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