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  3. Sağlıksız koşullarda taşınan 1 ton 200 kilo balık imha edildi

Sağlıksız koşullarda taşınan 1 ton 200 kilo balık imha edildi

Sağlıksız koşullarda taşınan 1 ton 200 kilo balık imha edildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir minibüste sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 1 ton 200 kilo aynalı sazan ve yayın balığı ele geçirildi. Balıklar, jandarma ekiplerince açılan çukura gömülerek imha edildi.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kullar Mahallesi'nde oluşturdukları kontrol noktasında C.K. yönetimindeki bir minibüsü durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, 1 ton 200 kilo aynalı sazan ve yayın balığı tespit etti. C.K., 3 gündür yolda olduğunu ve balıkları Kars'tan Kayseri'ye götürdüğünü belirtirken, jandarmaya menşe şahadetnamesinin (uluslararası belgeler) olmadığını söyledi. Ekipler sürücüye 1635 lira para cezası uygularken, sağlıksız koşullarda naklinin yapılması nedeniyle balıklar iş makinesiyle açılan çukura gömülerek imha edildi.

DHA

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