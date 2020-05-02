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Sağlıkçıları işine taksiler taşıdı

Sağlıkçıları işine taksiler taşıdı

İstanbul Valiliği'nin kararıyla toplu ulaşımın kısıtlandığı İstanbul'da sağlık çalışanları ücretsiz bindikleri taksilerle hastanelere hiç yorulmadan gitti.

İstanbul Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü kararıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Taksiciler Esnaf Odası tarafından 300 taksi, 50 kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak. Taksiciler Başkanı Eyüp Aksu, “50 kamu hastanesine nöbet araçlarımızı yazdık. Arkadaşlarımız gönüllülük esasıyla çalışıyor” dedi. Taksici Mehmet Taze “Severek isteyerek yapıyoruz. Sağlıkçımıza değer” diye konuştu.

MAĞDUR OLMUŞTUK

Sağlıkçı Naz Alibaşoğlu, “Saatlerce metrobüs bekliyorduk, mağdur oluyorduk” dedi. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde görevli Enes Uzeli de “İşimiz kolaylaştı” dedi.

NASIL UYGULANACAK?

İstanbul’da görevli sağlık çalışanları, pandemi süresince başhekimliklerinden alacakları yazı ile BiTaksi uygulamasıyla ücretsiz ulaşım sağlaya bilecek. Yolculuk masrafları Mastercard tarafından ödenecek. 4 Mayıs’ta da BiTaksi uygulaması dahil olacak. Hastaneden alınan kod BiTaksi’deki promosyon sekmesine girilecek.


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